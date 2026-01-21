Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 1 zanlıya tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Gençal tutuklama talebiyle, Hancı "konutu terk etmeme", Barut ve Üstündağ ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri talepleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dün 4 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA
