Haberler

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 11 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 11 kişinin testi pozitif çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'inin test sonucu pozitif çıktı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, Sıla Gençoğlu gibi bazı ünlüler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜNLÜLERE yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği verdi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildi. Sıla Gençoğlu, İrem Haznedar, Aybüke Albere, Ateş İnce, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Büşra Tatar, Feyza Cihan ve Asude Mercan adli ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız, Akın Altan, Asude Mercan, Buğra Balkaya, Cenk Çöteli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, Şefik Ömer Dolman'da 'Kokain' maddesi, Büşra Tatar'da ise 'Kodein' tespit edildi. Öte yandan, şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Aybüke Albere'nin test sonucu negatif çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan Türkiye çıkışı! ABD yolundaki Netanyahu'ya resti çekti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi

Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Seda Sayan'dan çok konuşulacak 'Haluk Levent' açıklaması

Sözleri çok fena: Haluk Levent'i önceden tanıdığım için...
Ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya ağır sözler: Sen manyak bir katilsin

Dünyaca ünlü oyuncunun sözleri Netanyahu'yu çileden çıkaracak

THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik

THY pilotundan Filenin Sultanları'na sürpriz anons! Alkış tufanı koptu
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı