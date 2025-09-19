Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 21 Haziran 2024'te Sümer Mahallesi'ndeki kıraathanede yanına gelen kişiye poşete gizlediği 18,02 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de ele geçirildiğini ifade eden savcı, R.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı R.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.