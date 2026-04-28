Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 638 şüpheli tutuklandı

75 ilde düzenlenen operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1319 şüpheliden 638'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğünce 75 ilde son 10 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiği duyuruldu.

Operasyonlarda yakalanan 1319 şüpheliden 638'inin tutuklandığı, 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü ifade edildi.

4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi

Adaylık için son kararlarını verdiler!

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı

"Müge Anlı'ya ait" denilen yalının asıl sahibi belli oldu
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı

El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat