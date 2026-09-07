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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 424 şüpheli tutuklandı

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- İçişleri Bakanlığı, 71 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi Yakalanan 894 şüpheliden 424'ü tutuklanırken, 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı

İçişleri Bakanlığı, 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde operasyonlar düzenlendi.

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Operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler arasında 1 ton 917 kilo sentetik ecza ham maddesi de yer aldı.

Yakalanan 894 şüpheliden 424'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklanırken, 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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