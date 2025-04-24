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Uyuşturucu Satarken Suçüstü Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu Satarken Suçüstü Yakalanan Zanlı Tutuklandı
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Hatay'ın Belen ilçesinde, uyuşturucu satışı yaparken yakalanan L.S. tutuklandı. 44,05 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halilbey Mahallesi'nde uyuşturucu satan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, mahalle arasında uyuşturucu satan S.Y. (26) ve L.S'yi (36) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında 44,05 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.S. tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
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