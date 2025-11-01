Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 49 yaşındaki Nazmi Bakırcı gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Operasyon kapsamında 1100 sentetik hap ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla bir süredir fiziki takibe aldıkları Nazmi Bakırcı'ya operasyon düzenledi. Operasyonda 1100 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Bakırcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
