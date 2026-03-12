Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 214 gram sentetik uyuşturucu ve 163 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik Avanos ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 214 gram sentetik uyuşturucu, 163 gram esrar, hassas teraziler ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen diğer zanlılar ise tutuklandı.