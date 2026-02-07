Haberler

İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu götürürken Sakarya'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu götürdüğü belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 kilogram kokain ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. S.D. ve M.K. tutuklanırken, M.U. ve K.K. serbest bırakıldı.

İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu götürürken Sakarya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu sevk edeceği tespit edilen S.D. (48), M.K. (38), M.U. (62) ve K.K. (33) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilogram kokain, 11,86 gram sentetik uyuşturucu ve 1,76 gram tütünle karışık esrar, uyuşturucu madde ticaretinde kullandığı değerlendirilen 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve M.K. tutuklandı. M.U. ve K.K. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
