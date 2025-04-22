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Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheliye Adli İşlem

Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheliye Adli İşlem
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda G.E.Ö. ve A.A. isimli iki şüpheliye adli işlem yapıldı. Operasyonda 63 kök kenevir, 297 uyuşturucu hap ve diğer yasadışı malzemeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.E.Ö. ile A.A'nın evde yasadışı kenevir ekimi yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 63 kök kenevir, 297 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 iklimlendirme sistemi ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Adli işlem uygulanan şüphelilere 19 bin 593 lira ceza kesildi.

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Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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