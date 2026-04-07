59 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi 129 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bizzat takip ettiği Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 59 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda; 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 1 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. 529 şüpheli gözaltına alındı, 129'u tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı