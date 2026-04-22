İçişleri Bakanlığı: 69 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' operasyon; 478 tutuklama

İçişleri Bakanlığı : 69 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik Polisimiz tarafından son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 586 kilo Uyuşturucu Madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 1.018 şüpheli yakalandı. 478'i tutuklandı. 133'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

