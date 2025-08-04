Uyuşturucu Operasyonlarında 55 Zanlı Tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 55 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son iki haftada il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 82 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 110 bin 634 sentetik hap, 4 kilo 402,57 gram eroin, 1116 captagon, 1 kilo 29,75 gram sentetik kannabinoid, 980,22 gram bonzai hammaddesi, 613 ecstasy, 111 kök Hint keneviri, 20 bin 917 kullanımlık sentetik kannabinoid, 108,8 gram metamfetamin, 7,8 gram esrar, 10 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda "Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlarından 147 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 55'i tutuklandı.

Öte yandan "uyuşturucu madde suçlarından" aranan 51 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi, bunlardan 24'ü tutuklandı. Böylece toplamda 79 zanlı cezaevine teslim edildi.

Bazı şüphelilerin, evlerini uyuşturucu üretim merkezi haline getirdikleri tespit edildi. Operasyonlarda, evlerde uyuşturucu maddenin işlenmesine ve satışa hazır hale getirilmesine yönelik düzenekler kurulduğu belirlendi.