24 ilde operasyon:1 ton 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 826 bin hap ele geçirildiğini açıkladı. Son 10 günde 144 kişi yakalandı.
Bakan Ali Yerlikaya'nın sanal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenledi. Son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 826 bin adet hap ele geçirildi.
"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"
Konuya ilişkin 144 kişinin yakalandığını da açıklayan Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.