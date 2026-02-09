Haberler

24 ilde operasyon:1 ton 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 826 bin hap ele geçirildiğini açıkladı. Son 10 günde 144 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde son 10 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 826 bin adet hap ele geçirilip, 144 kişinin yakalandığını duyurdu.

1 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Ali Yerlikaya'nın sanal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenledi. Son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 826 bin adet hap ele geçirildi.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Konuya ilişkin 144 kişinin yakalandığını da açıklayan Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

