Uyuşturucu imal edilen eve operasyon: 2 tutuklama

İZMİR'in Menemen ilçesinde, operasyon yapılan evde uyuşturucular ve kenevir yetiştirme düzenekleri ele geçirildi, gözaltına alınan A.B. ve T.F. tutuklandı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, operasyon yapılan evde uyuşturucular ve kenevir yetiştirme düzenekleri ele geçirildi, gözaltına alınan A.B. ve T.F. tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin evi imalathaneye çevirip, uyuşturucu satışı yaptığını belirlendi. Önceki gün operasyon düzenlenen adreste, 279 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 50 gram esrar-skunk, kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler, 2 tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. ve T.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede dün tutuklandı.

Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
