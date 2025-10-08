Haberler

Uyuşturucu ile Mücadelede Ailelerin Rolü Vurgulandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri, ailelerin uyuşturucu ile mücadeledeki kritik rolünü ele aldı. Katılımcılara, erken farkındalığın önemi ve müdahale yolları hakkında bilgi verildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

YİBO konferans salonundaki etkinliğe sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, katılımcılara, ailelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolü, erken farkındalığın önemi ve müdahale yolları hakkında bilgi verdi.

Gençlerin uyuşturucu maddelerden korunmasında aile desteğinin kritik bir yere sahip olduğunu anlatan ekipler, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için sürdürülen mücadelenin annelerin de desteğiyle kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı

7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı
Sevcan Orhan'ın menajer davası! Şevval Sam'ın anlattıkları olay

Ünlülerin menajerine suçlamalar ağır: İş bıçak çekmeye kadar gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.