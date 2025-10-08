Uyuşturucu ile Mücadelede Ailelerin Rolü Vurgulandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

YİBO konferans salonundaki etkinliğe sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, katılımcılara, ailelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolü, erken farkındalığın önemi ve müdahale yolları hakkında bilgi verdi.

Gençlerin uyuşturucu maddelerden korunmasında aile desteğinin kritik bir yere sahip olduğunu anlatan ekipler, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için sürdürülen mücadelenin annelerin de desteğiyle kesintisiz devam edeceğini vurguladı.