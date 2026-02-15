Haberler

Küçükçekmece'de devriye atan polislere saldıran şüpheli tutuklandı / Ek bilgi

Küçükçekmece'de uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kişi, devriye gezen polis memurlarına bıçakla saldırdı. Olayda 4'ü polis toplam 6 kişi yaralandı ve saldırgan tutuklandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de iddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan Cumhur İpek (35) devriye atan polis memurlarına bıçakla saldırdı. Çıkan arbede de yaralanan 4'ü polis 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Kemiklerin Kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kastan yaralama' suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Sultan Murat Mahallesi Şeftali Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisindeki Cumhur İpek, araçla devriye atan polis memurlarına önce hakaret etti, ardından kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçakla saldırdı. Olaya çevredeki vatandaşlar da dahil olunca arbede çıktı. Saldırıda, 4'ü polis 2'si sivil vatandaş toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN 19 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Cumhur İpek'in 19 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kemiklerin Kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kastan yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
