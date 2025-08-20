Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Serbest Bırakıldı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 50 uyuşturucu hap ve 5 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde arabasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu Germencik gişelerinde bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada 50 uyuşturucu hap, 5 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü R.T'nin hastanede yapılan sağlık kontrolünde uyuşturucu kullandığı tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 47 bin 482 lira para cezası kesildi.