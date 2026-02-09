Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da yapılan bir uygulama sırasında araçta bulunan uyuşturucu maddeler nedeniyle 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında 204 gram uyuşturucu ve sentetik ecza bulunuyor.
Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 204 gram uyuşturucu madde, 3 sentetik ecza maddesi ve bir peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis, araçtaki F.D. ve Ö.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel