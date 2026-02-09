Haberler

Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da yapılan bir uygulama sırasında araçta bulunan uyuşturucu maddeler nedeniyle 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında 204 gram uyuşturucu ve sentetik ecza bulunuyor.

Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 204 gram uyuşturucu madde, 3 sentetik ecza maddesi ve bir peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis, araçtaki F.D. ve Ö.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Hasan Şaş, Galatasaraylı taraftarların çok beğendiği isme salladı: 30 milyon Euroluk topçu değil

G.Saraylıların çok beğendiği isme salladı: 30 milyonluk topçu değil
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu

Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu