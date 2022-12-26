'Uykusunda öldü' denilen İclal'i, babası boğarak öldürmüş

Diyarbakır'da "Uykusunda öldü" denilerek ihbarda bulunulan 19 yaşındaki İclal Şimşek'in boynunda izler tespit edildi. Bunun üzerine aile üyeleri gözaltına alınırken baba, cinayeti itiraf etti. İki yıl önce evlenip, ailesinin yanına dönen İclal'in uyurken babası Kadri K. tarafından boğulduğu öğrenildi.

Dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızları İclal Şimşek'in uyanmadığını söyleyen aile üyeleri, kızlarının öldüğünü söyledi.

BOYNUNDA İZLER GÖRÜLÜNCE AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek'in boynunda izler tespit etti. Şimşek'in annesi M.K.,(39), babası Kadri K. ve kardeşleri Ö.K.(25) ile M.K. (16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şimşek'in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.'nın işlediği tespit edildi.

EŞİYLE SORUNLAR YAŞAMIŞ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek'in 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.