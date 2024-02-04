Uygur Türkleri, Çin Konsolosluğu önünde Gulca Katliamı'nı protesto etti

SARIYER'deki Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türkleri, 5 Şubat 1997'de gerçekleşen ve yüzlerce kişinin öldüğü 'Gulca Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle Çin'i protesto etti.

5 Şubat 1997 günü, Çin askerlerinin Doğu Türkistan'ın Gulca kentinde Ramazan'ın son gününde, camide ibadet eden Uygurlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. 'Gulca Katliamı'nın yıldönümünde Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türkleri, protesto gösterisi yaptı. Polis, konsolosluğa çıkan yolu kapattığı için Tarabya sahilde toplanan kalabalık, basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından kalabalık sahilden ayrıldı.