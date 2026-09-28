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Uygur kardeşlerin Şahane Pazar Sahnede gösterisi 25 yıl sonra Bostancı'da sahnelendi

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Uygur kardeşlerin Şahane Pazar Sahnede gösterisi 25 yıl sonra Bostancı'da sahnelendi
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Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin yeniden sahnelediği 'Şahane Pazar Sahnede', yaklaşık 25 yıl aradan sonra Bostancı Gösteri Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. TV formatı tiyatroya uyarlanırken Belediye Çukuru ve Balon Oyunu yeni kurgularla oynandı, izleyiciler yarışmalara katıldı.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin yaklaşık 25 yıl aradan sonra yeniden sahnelediği "Şahane Pazar Sahnede" İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Uygur kardeşler gösteriyi, televizyon ekranlarında hafızalara kazınan "Şahane Pazar" formatını tiyatro sahnesine uyarlayarak müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını sahneye taşıdı.

Programın unutulmaz bölümleri arasında yer alan Belediye Çukuru, Balon Oyunu gibi oyunlar da sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmalar, izleyicilerin katılımıyla gerçekleştirilirken salonda nostaljik anlar yaşandı.

"O yıllara geri dönecekler"

Gösteri öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Behzat Uygur, "Şahane Pazar"ın yeniden sahneye taşınmasının izleyicilerin yoğun isteğiyle gerçekleştiğini söyledi.

Yaklaşık 25 yıl sonra programı yeniden sahneye çıkarmanın kendileri için de keyif verici olduğunu belirten Uygur, Kocaeli'ndeki ilk gösterinin ardından Bostancı Gösteri Merkezi'nde gösteriye devam ettiklerini söyledi.

Gösterinin turne yolculuğunun da başlayacağını aktaran Uygur, ilerleyen dönemde projeyi dijital platformlara taşımayı planladıklarını dile getirdi.

Behzat Uygur gösterinin izleyicileri geçmişe götüreceğini belirterek, "O yıllara geri dönecekler. Belki sobanın başındaki portakal kabuğunun kokusuna geri dönecekler." ifadelerini kullandı.

Uygur, "Yarışmalara katılacaklar, yani sadece seyirci olmayacaklar. Aslında alternatifi olmayan çok farklı bir işi görecekler." diyerek gösterinin interaktif olmasına da dikkati çekti.

Kaynak: AA
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