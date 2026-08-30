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Korsan taksi ihbar eden taksiciye de ceza

Korsan taksi ihbar eden taksiciye de ceza
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Erzurum'da 30 yıllık taksici Cüneyt Özdemir, telefon uygulamasından çağırdığı korsan taksiyi polise ihbar etti. Sürücü U.K.'ye 100 bin TL ceza, 60 gün trafikten men ve 30 gün ehliyet el koyma uygulandı. Ancak Özdemir'e de korsan taksiye yolcu olarak bindiği için 3 bin 870 TL ceza kesildi. Özdemir, 'Devletimize kurban olsun' diyerek cezaya razı oldu.

ERZURUM'da taksici Cüneyt Özdemir (45), telefon uygulamasından çağırıp bindiği korsan taksinin sürücüsü U.K.'yi polise yakalattı. U.K.'ye 100 bin lira idari para cezası uygulayan polis, ihbarı yapan Özdemir'e de korsan taksiye yolcu olarak bindiği gerekçesiyle 3 bin 870 TL ceza kesti.

Kent merkezinde yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Cüneyt Özdemir, cep telefonu uygulamasından korsan taksi çağırdı. Özdemir gelen otomobil sürücüsüne üniversite yurtlarından çocuklarını alıp köye gideceklerini söyledi. Araca binen Özdemir, yolculuğunu da telefonla görüntüleyerek kayda aldı. İlk adrese gittiklerinde araçtan inen Özdemir durumu polise anlattı. Trafik polisleri, sürücü U.K.'ye korsan taşımacılık faaliyeti yapmaktan 100 bin TL idari para cezası uygulayarak aracını 60 gün süreyle trafikten menedip sürücü belgesine de 30 gün el koydu. Ekipler, uygulamadan taksi çağıran taksici Cüneyt Özdemir'e de korsan taksi hizmeti aldığı için 3 bin 870 lira ceza yazdı.

Erzurum'da bir haftadır korsan taksilerle uğraştıklarını söyleyen 2 çocuk babası Cüneyt Özdemir, "Taksi uygulamasına girdim. Çağırdığım taksi geldi, beni aldı. Üniversite yurtlarına giderken polise bildirerek arkadaşı yakaladık. Arabada yolcu olduğum için ceza yedim ama devletimize kurban olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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