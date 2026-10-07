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Uygulama noktasında şehit edilen polis memuru toprağa verildi

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Uygulama noktasında şehit edilen polis memuru toprağa verildi
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TOPRAĞA VERİLDİŞehit polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun cenazesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Çubuk ilçesindeki babaevine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun cenazesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Çubuk ilçesindeki babaevine getirildi. Vatandaşlar şehidin cenazesi ilçe merkezinden geçerken saygı duruşunda bulundu. Cami-i Kebir Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi, yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş katıldı. Şehidin eşi Sevgi Türkoğlu ile annesi Fethiye Türkoğlu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Hulusi Türkoğlu ve ise törende ayakta durmakta zorlandı. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Ağılcık köyü mezarlığında toprağa verildi.

Mikail KARAMAN-Özkan KARAÇAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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