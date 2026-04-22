Güroymak'ta Üveys Göktaş adına kütüphane açıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Üveys Göktaş adına kütüphane açıldı.

Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği öncülüğünde Göktaş'ın mezun olduğu okula kütüphane kuruldu.

Göktaş'ın adının verildiği kütüphanenin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Güneri, eğitime ve kütüphanelere verilen desteğin önemine dikkati çekerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ankara'daki başka programı nedeniyle törene katılamayan Dernek Başkanı Çiğdem Kuzucu, gönderdiği mesajında, her kütüphane açılışının ayrı bir heyecan olduğunu ancak bu açılışın kendisi için bir vefa ve diriliş sembolü olduğunu belirtti.

Göktaş'ın adını kendi okulunda arkadaşlarının gözlerindeki ışığa emanet ettiklerini ifade eden Kuzucu, kütüphanenin kurulmasındaki en büyük motivasyonun Göktaş'ın annesi Asiye Göktaş olduğunu dile getirdi.

Kuzucu, "Asiye Hanım, evladının şifa bulması için yıllarca Ankara'da yılmadan mücadele etti. Bir anne için en ağır imtihan olan evlat acısını, bugün topluma hizmete dönüştürerek büyük bir erdem göstermektedir." ifadesini kullandı.