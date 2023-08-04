Üvey babasından helallik isteyen genç sokakta bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da üvey babasından helallik isteyen Abdullah Yavuz, sokakta arkadaşlarıyla sohbet ederken bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Üvey baba, olayı duyduğunda şok olduğunu belirtti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA'da üvey babası Tahir Yesin'den (71) helallik isteyip, vedalaşan Abdullah Yavuz (24), sokakta arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada yanına gelen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yesin, üvey oğlunu diğer çocuklarından hiç ayırmadığını belirterek, "Sanki öleceğini biliyormuş gibi gelip elimi öptü, hakkımı helal etmemi istedi. Saatler sonra bıçaklandığını duydum" diye konuştu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde üvey babası Tahir Yesin'e "Ölümlü dünya baba. Hakkını helal et" dedikten sonra evden çıkan Abdullah Yavuz, sokakta arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada yanına gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle Yavuz ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Yavuz'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı.

Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin, üvey oğlunun iki yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, "Defalarca afettim onu ama bir türlü kurtaramadım. 20 gündür hiçbir şey yiyip, içmiyordu. Olaydan birkaç saat önce sanki öleceğini biliyormuş gibi geldi elimi öptü. Hakkımı helal etmemi istedi. Ne olduğunu sordum. Bana, 'Ölüm kalım meselesi baba. Ne olur, ne olmaz' dedi. Ben de hakkımı helal ettim. Saatler sonra bıçaklandığını duydum. Onu daha 7 yaşındayken yanıma aldım ve büyüttüm. Bu yaşına kadar getirdim" diye konuştu.