Uttarakhand'da Özel Helikopter Düştü, 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde özel bir helikopterin düşmesi sonucu pilot, 4 yetişkin ve 2 çocuk dahil olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.
UTTARAKHAND, 15 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki dağlık Uttarakhand eyaletinde özel helikopterin düştüğü bölge, 15 Haziran 2025.
Hindistan'ın kuzeyindeki dağlık Uttarakhand eyaletinde içerisinde 7 kişi bulunan özel bir helikopter düştü. Üst düzey bir hükümet yetkilisinin pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamaya göre kazada aralarında pilot, 4 yetişkin, 2 de çocuğun bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. (Hint-Asya Haber Servisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel