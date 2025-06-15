Uttarakhand'da Özel Helikopter Düştü, 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde özel bir helikopterin düşmesi sonucu pilot, 4 yetişkin ve 2 çocuk dahil olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

UTTARAKHAND, 15 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki dağlık Uttarakhand eyaletinde özel helikopterin düştüğü bölge, 15 Haziran 2025.

Hindistan'ın kuzeyindeki dağlık Uttarakhand eyaletinde içerisinde 7 kişi bulunan özel bir helikopter düştü. Üst düzey bir hükümet yetkilisinin pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamaya göre kazada aralarında pilot, 4 yetişkin, 2 de çocuğun bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. (Hint-Asya Haber Servisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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