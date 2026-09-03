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YENİ Parti'den basın özgürlüğü ziyareti

YENİ Parti'den basın özgürlüğü ziyareti
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret ederek basın özgürlüğü ve örgütlenme konularında görüş alışverişinde bulundu. Çakırözer, meslek örgütleriyle dayanışma içinde basın özgürlüğü mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret ederek basın özgürlüğü, örgütlenme alanındaki çalışmalar ile meslek örgütlerinin talep ve beklentilerini görüştü.

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının korunmasında güçlü gazetecilik meslek örgütlerinin varlığı vazgeçilmezdir. Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetimizi ziyaret ederek basın özgürlüğü ve örgütlenme alanındaki çalışmalarını, talep ve beklentilerini dinledik. Sıcak konukseverlikleri için TGC Başkanı Vahap Munyar ve TGS Başkanı Gökhan Durmuş ile yönetimlerine teşekkür ederim. YENİ Parti olarak meslek örgütlerimizle tam dayanışma içinde basın özgürlüğü mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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