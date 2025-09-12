Utah Valisi, Charlie Kirk Suikastı Hakkında Dualarını Paylaştı

ABD'nin Utah Valisi Spencer Cox, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü öldüren kişinin "eyalet dışından biri olması için 33 saat boyunca dua ettiğini" söyledi.

Kirk'ün suikasta uğradığı Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Cox, düzenlediği basın toplantısında saldırgana ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Failin eyalet dışından biri olmasını umduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini" kaydeden Cox, "Bu kötü olay yaşandığında 33 saat boyunca dua ettim. Eğer bu burada olacaksa, bizim bir insanımız olmasın, başka bir eyaletten ya da başka bir ülkeden biri olsun diye umut ettim." dedi.

Cox, dualarının istediği gibi karşılık bulmadığını vurgulayarak "Sadece bu şekilde olduğunda bizim için daha kolay olacağını düşündüm. 'Biz burada böyle şeyler yapmayız' diyebilmek isterdim." ifadelerini kullandı.

Utah'ın ülke genelinde hayırseverlik ve gönüllü hizmette öncü bir eyalet olduğunu kaydeden Cox, "Utah gerçekten özel bir yer. Hayır işlerinde ülkede lideriyiz, her yıl gönüllü hizmette de öndeyiz. Ama bu olay burada yaşandı." diye konuştu.

Cox, aktivist Charlie Kirk'ü öldürdüğünden şüphelenildiği için gözaltına alınan kişinin isminin Tyler Robinson olduğu doğrulamıştı.

Vali Cox, Robinson'un suikastı bir aile üyesine anlattığını, onun da bunu bir yakınıyla paylaştığını, bu kişinin de Utah'taki Washington Bölgesi Şerifliği ile temasa geçtiğini söylemişti.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.