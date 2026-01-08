Haberler

ABD'de cenaze töreninde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı

ABD'nin Utah eyaletindeki İsa Mesih'in Ahir Zaman Azizleri Kilisesi'nde düzenlenen bir cenaze töreninde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'nin Utah eyaletindeki kilise yerleşkesinde cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

ABC News'ün Salt Lake City Polis Departmanı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre İsa Mesih'in Ahir Zaman Azizleri Kilisesi'nin toplantı evindeki cenaze töreninde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 3'ü ağır 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik görevlilerince kilisenin çevresindeki bazı yollar ulaşıma kapatıldı, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ABD basınının bölge sakinlerine dayandırdığı haberlerde toplantı evindeki törende tartışma çıktığı, daha sonra silah seslerinin duyulduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
