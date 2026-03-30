Usulsüz talimatları yerine getirmeyen memuru 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevlendirmiş

YALOVA İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik 'Rüşvet' ve 'İrtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve görevden uzaklaştırılan İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç.'nin, verilen usulsüz talimat dosyalarını yerine getirmeyen memur T.E.'yi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne görevlendirilmesini yaparak kurumdan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim 2025'te operasyon düzenledi. İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç., müdürlük çalışanları E.K. ve M.A., tercümanlar A.N. ve Y.G, iş takipçisi Q.G., emlakçı S.S.Y. ile esnaf A.B.J.B. ve G.D.'nin, yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları öne sürüldü. Soruşturmada yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlatan İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanlarının, işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılarla para talep ettikleri iddia edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN 9 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, görevlerinden uzaklaştırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden müdürlük çalışanı Emre K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç. ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, operasyondan önce Yalova İl Göç Müdürlüğü'nden Diyarbakır'a tayini çıkan memur M.B. de 'şüpheli' sıfatıyla Diyarbakır'da talimatla ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.

MOBBİNG VE 'SAVUNMA' TEHDİDİ

Soruşturma sürerken, İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç.'nin verilen usulsüz talimat dosyalarını yerine getirmeyen memuru, baskı ve tehdit yoluyla ildeki farklı bir kuruma görevlendirdiği ortaya çıktı. İddiaya göre, 2024 yılında İstanbul'dan Yalova'ya tayini çıkan memur T.E., görevden uzaklaştırılan İl Müdürü S.S.Ç.'nin talimatıyla göç uzmanı M.A., tutuklu göç uzmanı Emre K. ve hala kurumda çalışan göç uzmanları K.A., A.D. ile tercümanlar ve sekreterin getirdiği dosyalarda usulsüzlük olduğunu görüp, talepleri geri çevirdi. Son olarak görevden uzaklaştırılan göç uzmanı M.A.'nın eşi ve aynı zamanda göç uzmanı olan K.A.'nın usulsüz işlem için getirdiği dosyayı onaylamayan T.E., İl Müdürü S.S.Ç., M.A. ve Emre K. ile tartışma yaşadı. Yine iddiaya göre bu tartışmanın ardından mobbing ve savunma tehdidine maruz kalan T.E., kurumda daha fazla çalışamayacağını düşünerek farklı bir ile tayin talebinde bulundu.

TAYİN TALEBİ KABUL EDİLMEYİNCE DEVREYE GİRMİŞ

Tayin talebinin kabul edilmemesi üzerine devreye giren İl Müdürü S.S.Ç., T.E.'ye ildeki farklı bir kuruma görevlendirilmesini yapabileceğini söyledi. Daha fazla sorun yaşamamak için teklifi kabul eden T.E.'nin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne görevlendirilmesi yapılarak kurumdan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

SINIR DIŞI EDİLECEK YABANCI UYRUKLUYA USULSÜZ DOSYA

Öte yandan operasyon öncesi kuruma gelen müfettişin incelemesine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. İkamet Grup Başkanı göç uzmanı M.A.'nın, İl Göç İdaresi Müdür Vekilliği görevini yürüttüğü sırada Türkiye'ye yasal giriş yapmayan ve yakalandığında sınır dışı edilmesi gereken yabancı uyruklu S.M. isimli kişiye ait dosyada usulsüzlük yaptığı belirlendi. Yasal giriş yapan yabancılarda karşılaşılan sistemsel hatalarda 'manuel düzeltme' yapabileceğini bilmesine rağmen yasa dışı yollarla ülkeye giren ve hiçbir belgesi olmayan S.M.'nin dosyasında 'manuel düzeltme' yapan M.A.'nın, ayrıca tüm harç parasını da peşin ödemesi gereken yabancı uyrukludan herhangi bir ödeme almadan işlemini onayladığı belirlendi. Yabancı uyruklu S.M.'nin talebinin reddedilmesi ve yakalanıp sınır dışı edilmesi gerekmesine rağmen M.A.'nın işlem yaptığı kanun hükümlerine aykırı ikamet iznini İl Müdür Vekili olarak tek imzayla karara bağladığını tespit eden müfettişin, M.A.'nın savunmasının alınması için Valiliğe yazı yazdığı da öğrenildi.

SAVUNMASI ALINDI, DOSYA ZAMAN AŞIMINA UĞRAYINCA CEZA ALMADI

Kamu zararına neden olan işlem sonrası hakkında disiplin soruşturması açılan M.A.'nın savunmasında, İkamet Grup Başkanlığı görevinin yanında İl Müdürlüğü'ne de vekalet ettiğini, iş yoğunluğu nedeniyle sehven olumlu karar verdiğini öne sürüp, yaptığı işlemin hatalı olduğunu kabul ettiği belirtildi. Ancak müdür vekilliği döneminde belirttiği gibi bir yoğunluk olmadığı, elden dosyayı alıp, işlem yapıp ardından da müdür vekilliği döneminde imzaladığı çok az dosya bulunduğu tespit edildi. Yasa gereği kınama cezası verilmesi gereken M.A.'nın, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından dosyadaki usulsüzlüğün üzerinden 2 yıl geçmesi nedeniyle zaman aşımına uğradığı belirtilerek, ceza almadığı da kaydedildi.

WHATSAPP GRUBUNDAN İŞLEMLER İÇİN PARA TALEP EDİLMİŞ

İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç.'nin de Yalova Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için 'YLV GÖÇ İDARESİ (ÖĞRENCİ)' adlı bir WhatsApp grubu oluşturduğu ortaya çıktı. Kurumun yabancı uyruklularla kurum dışı görüşmeleri uygun görülmemesine rağmen, S.S.Ç.'nin talimatıyla gruba çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci alındığı belirlendi. Burada öğrencilerin izlemesi gereken yollarla birlikte işlemlerini yapabilmeleri için maddi taleplerde bulunulduğu öğrenilirken, usulsüz evlilik belgesi verdiği de tespit edilen göç uzmanı A.D.'nin sadece yabancı uyruklu öğrencilerin işlemlerine baktığı da belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı