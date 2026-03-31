Ordu'da usulsüz çakar kullanan ve akrobatik hareketler yapan sürücülere ceza kesildi

Ordu'da, otomobilinde usulsüz çakar kullanan ve motosikletiyle akrobatik hareketler yapan iki sürücüye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Ekiplerce, Ünye ilçesinde otomobilinde çakar lamba bulunduran, aynı zamanda sürücü belgesi daha önce iptal edildiği belirlenen S.K.F'ye 373 bin 392 lira ceza uygulandı.

Perşembe ilçesinde de ekipler, motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüyü durdurdu.

Kask takmayan ve sürücü belgesi geri alındığı belirlenen E.Ç'ye 248 bin 500 lira ceza kesildi.

Otomobil 30, motosiklet ise 60 gün trafikten men edildi.