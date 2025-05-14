Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Adayları Açıklandı

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Adayları Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde, çeşitli kategorilerde ödül için yarışacak adaylar belirlendi. Tören 4 Haziran'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen'in anısına bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri"nin adayları açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Üstün Akmen'in eşi Şaylan Akmen başkanlığındaki ön jürinin değerlendirmesi sonucu her dalda belirlenen 5 aday ödül için yarışacak.

Oyuncular Anta Toros, Nevra Serezli, Suna Keskin, oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent, şair, yazar ve çevirmen Ataol Behramoğlu ve avukat Güler Berkin'den oluşan jüri ödül alacak isimleri seçecek.

Birçok ödülün takdim edileceği ödül töreninde Işıl Yücesoy ile Çiğdem Tunç "Emek Ödülü", Dikmen Gürün, Zeliha Berksoy ve Zeynep Oral da "Onur Ödülü"nün sahibi olacak.

"Yılın Kadın Oyuncusu" ödülüne Selena Demirli, Merve Dizdar, Nazlı Senem Ünal ile Vildan Atasever, Demet Evgar ve Özge Özder, "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülüne Ediz Akşehir, Yiğit Sertdemir, Deniz Karaoğlu, Erdem Kaynarca ve Sevkan Çelik aday oldu.

"Yılın Komedi Kadın Oyuncusu" ödülü adayları arasında Sevinç Erbulak, Yasemin Yalçın, Buket Çelik, Emel Çölgeçen ve Buse Külekçi, "Yılın Komedi Erkek Oyuncusu" ödülü adayları arasında ise Serhat Kılıç, Uğur Uzunel, Hakan Bilgin, Yosi Mizrahi ve İlyas İlbey yer aldı.

"Yılın Yönetmeni" ödülü için Cemre Su Salur, Yarkın Ünsal, Serdar Biliş, Ersin Umulu ve İbrahim Çiçek, "Yılın Prodüksiyonu" için "İnsanlar Mekanlar Nesneler", "Dracula", "Afife", "Aşk Biter mi?" ve "Barda" oyunları, "Yılın Oyunu" ödülü için "Gece Kraliçesi", "Muhammed Ali", "Aşk Biter mi?", "Kendi Var Adı Yok" ve "Dublörün Dilemması" eserleri yarışacak.

Törende ayrıca Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu, Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu, Yılın Komedi Oyunu, Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu, Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu, Yılın Oyun Yazarı, Yılın Ekip Oyunu ve Yılın Video Art Tasarımı ödüllendirilecek.

Dekor, kostüm, ışık tasarımı, koreografi, dramaturg ve müzik dallarında da ödüllerin takdim edileceği tören, 4 Haziran'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.