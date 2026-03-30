Tekcan, Akyol, Kahraman ve Günyeli'nin eserlerinden oluşan "Ustalardan Seçmeler" sergisi 4 Nisan'da açılacak

Sanatçılar Süleyman Saim Tekcan, Muzaffer Akyol, Ekrem Kahraman ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Günyeli, "Ustalardan Seçmeler" sergisinde bir araya gelecek.

Küratörlüğünü Emine Özkarslıoğlu'nun üstlendiği sergi, 4 Nisan'da Gallery Duende'de açılacak.

Dört sanatçının ilk kez bir araya geldiği sergide, birbirinden farklı teknikler ve estetik yaklaşımlar, ortak bir mekanda buluşarak, izleyiciye çok katmanlı ve güçlü bir deneyim sunuyor.

Sergi 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.