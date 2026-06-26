Hayatını Kaybeden Usta Sanatçı Kadir İnanır İçin Yarın Akm'de Tören Düzenlenecek
Hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır için yarın saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. İnanır, ikindi namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
(İSTANBUL) - Hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır için yarın saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. İnanır, ikindi namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın cenaze programı belli oldu. İnanır için yarın saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.
Usta sanatçının cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak.
Kadir İnanır, cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: ANKA