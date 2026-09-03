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Filiz Akın'ın adı Bodrum'da yaşadığı sokağa verilecek

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Bodrum Belediyesi, geçen yıl vefat eden usta oyuncu Filiz Akın'ın adını, Gündoğan Mahallesi'nde oturduğu evin üst sokağına verme kararını oy birliğiyle kabul etti. Eşi Sönmez Köksal, karardan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bodrum Belediyesi, geçen yıl vefat eden usta oyuncu Filiz Akın'ın adını, oturduğu mahalledeki sokağa verecek.

Bodrum Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı gündeminde, ilçe sınırlarında herhangi bir sokağa "Filiz Akın" isminin verilmesi talebine ilişkin komisyon raporu??????? da görüşüldü.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başkanlığındaki toplantıda oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Filiz Akın'ın adı, Gündoğan Mahallesi'nde oturduğu evin üst sokağına verilecek.

Eşi Sönmez Köksal'dan "teşekkür" mesajı

Sanatçının eşi Sönmez Köksal, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, karardan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Eşi Filiz Akın'ın 30 yıldan fazla süredir hiç aksatmadan yaz aylarını ve Kovid-19 ile birlikte yaşamının son yıllarını Gündoğan'da geçirdiğini belirten Köksal, şunları kaydetti:

"Gündoğan ana ikametgahı olmuştu ve burada büyük huzur bulurdu. Filiz'in evinin hemen üst sokağına adının verilmesi büyük bir kadirşinaslık örneği. Kararından dolayı başta Bodrum Belediye Başkanı Sayın Tamer Mandalinci olmak üzere Belediye Meclisini kutlar, kendim, bütün aile ve sevenleri adına şükranlarımı sunarım."

Kaynak: AA
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