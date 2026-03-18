Usta oyuncu Filiz Akın, 24 Mart'ta İstanbul'da anılacak

Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın, vefatının birinci yıl dönümünde özel bir programla anılacak.

Program, 24 Mart saat 19.00'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ile yine İBB bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) işbirliğiyle İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Afşin Yurdakul'un sunumuyla düzenlenen programda, Akın'ın hem kişiliği hem de sinemadaki mirası iki ayrı başlık altında ele alınacak.

"Filiz Akın: İnsan" bölümünde Gizem Köksal Yahi, Oya Başar, Ayşe Sezgin, Memduh Karakullukçu ve Orhan Güvenen konuşmacı olacak."

Programın ikinci bölümünde ise "Filiz Akın: Sinema" başlığı altında sanatçının Yeşilçam'daki yeri ve sinema mirası konuşulacak. Moderatörlüğünü Afşin Yurdakul'un üstleneceği söyleşide, Bircan Silan Usallı, Pınar Çekirge ve Ediz Hun, Akın'ın Türk sinemasındaki etkisini ve hatıralarını paylaşacak.