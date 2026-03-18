Usta oyuncu Filiz Akın, 24 Mart'ta İstanbul'da anılacak

Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın, vefatının birinci yıl dönümünde özel bir programla anılacak.

Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın, vefatının birinci yıl dönümünde özel bir programla anılacak.

Program, 24 Mart saat 19.00'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ile yine İBB bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) işbirliğiyle İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Afşin Yurdakul'un sunumuyla düzenlenen programda, Akın'ın hem kişiliği hem de sinemadaki mirası iki ayrı başlık altında ele alınacak.

"Filiz Akın: İnsan" bölümünde Gizem Köksal Yahi, Oya Başar, Ayşe Sezgin, Memduh Karakullukçu ve Orhan Güvenen konuşmacı olacak."

Programın ikinci bölümünde ise "Filiz Akın: Sinema" başlığı altında sanatçının Yeşilçam'daki yeri ve sinema mirası konuşulacak. Moderatörlüğünü Afşin Yurdakul'un üstleneceği söyleşide, Bircan Silan Usallı, Pınar Çekirge ve Ediz Hun, Akın'ın Türk sinemasındaki etkisini ve hatıralarını paylaşacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
İran, Mossad casusunu idam etti

Savaştaki İran durmuyor! İdam edildi
Tarihi maç öncesi Galatasaray taraftarını kara kara düşündüren istatistik

Tarihi maç öncesi moralleri bozan istatistik
Görüşmeye damga vuran hareket

Görüşmeye damga vuran hareket
Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü

Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra camdan düştü
İran, Mossad casusunu idam etti

Savaştaki İran durmuyor! İdam edildi
Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti

Peri masalının bittiği an!
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü

Silahla şov yapıyordu, sonu çok kötü bitti