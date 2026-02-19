Haberler

Üst geçidin beton blokuna çarpan otomobilde öldü

ESKİŞEHİR'de otomobilin üst geçidinin beton blokuna çarptığı kazada sürücü ağır yaralanırken, yanındaki Yaşar Akça (56) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde meydana geldi. Vedat Kılıçarslan'ın (47) kullandığı 26 ACT 062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıkıp önce refüje ardından üst geçidin taşıyıcı beton blokuna çarptı. Kazada sürücü Kılıçarslan ile yanındaki Yaşar Akça, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılıçarslan ve Akça, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar Akça, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
