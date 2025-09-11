USS Santa Barbara Savaş Gemisinde Komuta Değişikliği

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, USS Santa Barbara savaş gemisinin komuta kademesinde, donanmanın "en yüksek standardın korunması" amacıyla görev değişikliği yapıldığını duyurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'na bağlı 5. Filo Halkla İlişkiler ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "55. Görev Gücü Komutanı Yüzbaşı Kelley Jones, muharebe gemisi USS Santa Barbara (LCS 32) Mavi Mürettebat Komutanı Adam Ochs'un yerine atandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu görev değişikliğinin, Ochs'un kıyı muharebe gemisini "komuta etme becerisine olan güvenin azalması" nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Mavi Mürettebat İcra Subayı Komutan Jeff Steiner'in, Santa Barbara'nın komutasını geçici olarak devraldığı aktarılan açıklamada, "Donanma, liderler için en yüksek standartları korur ve bu standartlar karşılanmadığında onları sorumlu tutar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Santa Barbara'nın şu anda ABD 5. Filo operasyon bölgesinde planlı bir görevde olduğu, söz konusu görev değişikliğinin, geminin görevini veya programını etkilemediği kaydedildi.

ABD 5. Filo'sunun operasyon alanı, Arap Körfezi, Umman Körfezi, Kızıldeniz, Hint Okyanusu'nun bazı kısımları ile Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı ve Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki üç kritik darboğazı kapsıyor.