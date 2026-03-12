Haberler

ABD'den, Kızıldeniz'de konuşlu USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangınla ilgili açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Deniz Kuvvetleri 5. Filo, USS Gerald R. Ford uçak gemisinde çıkan yangının muharebe kaynaklı olmadığını ve teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Yangın kontrol altına alındı, geminin durumu stabil.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, USS Gerald R. Ford (CVN 78) uçak gemisinde çıkan yangının "muharebe kaynaklı olmadığını" duyurdu.

5. Filo'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının geminin çamaşırhane bölümündeki teknik bir arızadan kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Geminin ana çamaşırhanelerinde çıkan bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni muharebeyle ilgili değildi ve (yangın) kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arızanın geminin tahrik sisteminde herhangi bir hasar oluşturmadığı belirtilen açıklamada, uçak gemisinin "tamamen faal durumda" olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında, gemide görevli iki askerin "hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle" tıbbi tedavi gördüğü ve durumlarının "stabil" olduğu kaydedildi.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi, ABD-İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında halihazırda Kızıldeniz'de destek görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest

Skandal görüntülerdeki baba için karar verildi
Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım

İstanbul'un tadını yine onlar çıkardı