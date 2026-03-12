ABD'den, Kızıldeniz'de konuşlu USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangınla ilgili açıklama

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, USS Gerald R. Ford (CVN 78) uçak gemisinde çıkan yangının "muharebe kaynaklı olmadığını" duyurdu.

5. Filo'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının geminin çamaşırhane bölümündeki teknik bir arızadan kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Geminin ana çamaşırhanelerinde çıkan bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni muharebeyle ilgili değildi ve (yangın) kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arızanın geminin tahrik sisteminde herhangi bir hasar oluşturmadığı belirtilen açıklamada, uçak gemisinin "tamamen faal durumda" olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında, gemide görevli iki askerin "hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle" tıbbi tedavi gördüğü ve durumlarının "stabil" olduğu kaydedildi.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi, ABD-İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında halihazırda Kızıldeniz'de destek görevini sürdürüyor.