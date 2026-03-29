ABD uçak gemisi USS Gerald Ford bakım için Hırvatistan'a geldi

ABD donanmasına ait USS Gerald Ford uçak gemisi, teknik bakımı için Hırvatistan'ın Split limanına ulaştı. Hırvatistan Savunma Bakanı, geminin onarım amacıyla gelmediğini, bakım ve lojistik ihtiyaçları için bulunduğunu açıkladı.

ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Gerald Ford, teknik bakımı için Hırvatistan'ın sahil kenti Split'e ulaştı.

Hırvatistan Radyo ve Televizyonu (HRT), ABD'ye ait uçak gemisi USS Gerald Ford'un aylar süren görevin ardından planlı ziyaret ve teknik bakım kapsamında Split Limanı'na geldiğini belirtti.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, ulusal basına yaptığı açıklamada, uçak gemisinin onarım veya operasyon için gelmediğini, düzenli bakım ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması için NATO üyesi bir ülkeye geldiğini ifade etti.

Geminin limandaki görüntüsü dikkat çekerken, ziyaretin bakım ve ikmal faaliyetlerini kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
