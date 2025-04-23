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USOM'dan Deprem Sonrası İletişim Uyarısı

USOM'dan Deprem Sonrası İletişim Uyarısı
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Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, İstanbul Silivri merkezli depremin ardından iletişim şebekelerinde yaşanan yoğunlukla ilgili vatandaşları bilgilendirdi ve internet tabanlı arama uygulamalarını kullanmalarını önerdi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli meydana gelen depremin ardından iletişim şebekelerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Bu tür durumlarda iletişimin aksamaması için internet tabanlı arama uygulamalarının tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

USOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunularak şunlar kaydedildi:

"İstanbul-Silivri merkezli depremin ardından iletişim şebekelerinde yoğunluk yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu tür durumlarda iletişimin aksamaması için internet tabanlı arama uygulamalarının tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel
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