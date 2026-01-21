Haberler

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Çocuklar kar topu oynarken, yolculuk yapanlar kaygan yollarda zorluk yaşadı.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yoğun kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar yağışı, başkenti beyaza bürüdü.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu oynadı, vatandaşlar kayganlaşan yollarda yürümekte zorlandı.

Üsküp'ün ortasından geçen Vardar Nehri kıyısında bulunan vatandaşlar ve turistler, karlı manzaranın keyfini çıkardı.

Yoğun kar yağışı araç trafiğini de olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
