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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı gösteri düzenlendi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Bir Kadın Daha Eksilmesin!" adlı sivil inisiyatif tarafından düzenlenen gösteri, Kuzey Makedonya Meclisi binası önünde başladı.

Ülkedeki aile içi cinayet kurbanı kadın ve kız çocuklarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericiler, daha sonra sloganlar eşliğinde İçişleri Bakanlığına yürüdü.

Göstericiler, devlet kurumlarından 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi için somut adımlar atılmasını talep etti.

Gösteride, kadınların verdiği mücadelenin bir yaşam mücadelesi olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA