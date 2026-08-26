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Üsküdar ve Beykoz'da evleri kurşunlayıp haraç isteyen 4 şüpheli tutuklandı

Üsküdar ve Beykoz'da evleri kurşunlayıp haraç isteyen 4 şüpheli tutuklandı
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ÜSKÜDAR ve Beykoz’da iş yeri sahiplerinin evlerini kurşunlayarak haraç isteyen 4 şüpheli yakalandı.

ÜSKÜDAR ve Beykoz'da iş yeri sahiplerinin evlerini kurşunlayarak haraç isteyen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kurşunlama yaptıkları anları güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde bir şüphelinin bir eliyle cep telefonuyla çekim yaptığı diğer eliyle tabancayı ateşlediği anlar görülüyor. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar ve Beykoz'da 14-21 Ağustos arasında meydana gelen ev kurşunlama olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin kurşunlama yaparken çektiği görüntülere ulaştı. Görüntülerde şüphelinin bir eliyle cep telefonuyla çekim yaptığı diğer eliyle de diğer eliyle de ateş ettiği anlar görülüyor..

100 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 100 saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bağcılar ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarda olayları gerçekleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Soruşturmada şüphelilerin 14 Ağustos 2026'da Üsküdar, Küplüce mahallesinde bir evi kurşunlayarak videoya çekip mağdura tehdit mesajları attıkları belirlendi. Aynı şüphelilerin 21 Ağustos 2026 tarihinde ise, Beykoz, Poyrazköy Mahallesi'nde bir eve ateş ettikleri, ardından mağduru yurtdışı numaralardan telefonla arayarak haraç istedikleri tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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