İBB Meclisinde uzun süredir bitirilemeyen Üsküdar'daki spor salonuna ilişkin soru önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Üsküdar'da uzun süredir devam eden ve bitirilemeyen Küçüksu Mahallesi Kapalı Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu projesine ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisinin mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Özlem Zekiye Bağlar, uzun süredir inşaat çalışması devam eden ve bitirilemeyen "Üsküdar Küçüksu Mahallesi Kapalı Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu" projesine ilişkin soru önergesi verdi.

İBB tarafından 2017 yılında yapımına başlandığı kamuoyuna duyurulan projenin aradan geçen uzun süreye rağmen tamamlanamadığını belirten Bağlar, içinde yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, sosyal alanlar ve 117 araçlık yer altı otoparkı bulunan projenin "tamamlama inşaatı" ihalesine konu olmasının, kamuoyunda projenin neden geciktiğine ilişkin soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

Bağlar, bu kapsamda söz konusu proje için 2017 yılında öngörülen ilk yaklaşık maliyetin ne kadar olduğunu sorarak, "Projenin bugüne kadar yapılan toplam harcama tutarı ne kadardır? Projenin yapım sürecinde kaç ayrı ihale gerçekleştirilmiştir? 2021 yılında gerçekleştirilen 'tamamlama inşaatı' ihalesinin sözleşme bedeli ne kadardır? İlk yüklenici firma ile sözleşme feshi, tasfiye veya iş durması yaşanmış mıdır? Yaşandıysa gerekçeleri nelerdir?" ifadelerini kullandı.

Projenin gecikmesine neden olan teknik, idari veya mali sebeplerin neler olduğunu da soran Bağlar, "Projede revizyon yapılmış mıdır? Yapıldıysa ilk projeye göre hangi değişiklikler gerçekleştirilmiştir? 117 araçlık yer altı otoparkı projenin mevcut halinde korunmakta mıdır? Projenin fiziki gerçekleşme oranı bugün itibarıyla yüzde kaçtır? Tesisin planlanan kesin açılış tarihi nedir?" sorularını yöneltti.

Meclis'te yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.