Üsküdar Harem açıklarında hayatını kaybeden kılavuz kaptan için tören düzenlendi

Üsküdar Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşerek hayatını kaybeden kılavuz kaptan Oğuz Kök için Beylerbeyi'ndeki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde tören yapıldı.

Genel müdürlük bahçesindeki törene, Kök'ün ailesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Muhammer Arslantürk, Kıyı Emniyeti personeli ve bazı meslektaşları katıldı.

Oğuz Kök'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Kıyı Emniyeti personeli ve meslektaşları tarafından cenaze aracından alınıp tören alanına getirildi.

Törende, Kök'ün öz geçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Ünüvar, yaptığı konuşmada, tecrübeli bir denizci ve meslek büyüğünü ebediyete uğurlamanın büyük üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

Yurt dışında olduğu için törene katılamayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da taziyelerini ileten Ünüvar, "Oğuz abinin ailesi, ailemizdir. Bize, camiamıza emanettir. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Arslantürk ise Oğuz Kök'ün meslektaşları tarafından çok sevilen biri olduğunu dile getirerek, tarif edilemez bir acı yaşadıklarını kaydetti.

Kök'ün cesaret ödülüne aday gösterilen kıymetli bir meslektaşları olduğunu belirten Arslantürk, "Dolmabahçe önünde bir tanker makine arızası yaptığında gemiyi durdurup İstanbul'u büyük bir felaketten kurtarmıştı, '3-5 dakika gecikmeyle müdahale edilseydi İstanbul şimdi böyle olmayacaktı' demişti. Gemi insanlarının özellikle transfer esnasında bu tarz kazalarla karşılaşmaması adına emniyet tedbirlerinin alınmasını, eğitimlerin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Duanın ardından kılavuz kaptan Kök'ün cenazesi, araca konularak, Sahrayıcedid Camisi'ne götürüldü.

Öte yandan kılavuz kaptan Oğuz Kök'ün denize düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Kök'ün "New Siham" isimli ticari gemiye çıkmak için çarmıha tırmanırken "Kıyı Emniyeti 8" botuna doğru atladığı ancak bu sırada denize düştüğü yer aldı.

Olay

Karadeniz'e gitmek üzere dün İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan "New Siham" isimli ticari gemiye "Kıyı Emniyeti 8" botuyla kılavuz kaptan gönderilmişti.

Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan Oğuz Kök (62), denize düşmüştü.

Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz (50) tarafından kurtarılan, Harem İskelesi'nden bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.