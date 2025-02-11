Üsküdar'daki Alışveriş Merkezinde Yangın
Üsküdar'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, eksi birinci kattaki elektrikli hava perdesinden kaynaklandı.
Üsküdar'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Acıbadem'deki alışveriş merkezinin eksi birinci katındaki elektrikli hava perdesinden yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel