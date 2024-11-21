Üsküdar'da kamyonun altında kalan 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki kadın, hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi.

Saat 12.30 sıralarında Doğancılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Hanife Güler, parktan çıkarak yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada trafik ışıklarında duran Hafriyat kamyonu birden hareket ederek yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hanife Güler kamyonun altında sürüklendi.





HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Güler'i kamyonun altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Hanife Güler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonun şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.