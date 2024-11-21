Üye Girişi
Haberler

Üsküdar'da kamyonun altında kalan 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Güler'e hafriyat kamyonu çarptı. 81 yaşındaki kadın hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki kadın, hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi.

Saat 12.30 sıralarında Doğancılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Hanife Güler, parktan çıkarak yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada trafik ışıklarında duran Hafriyat kamyonu birden hareket ederek yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hanife Güler kamyonun altında sürüklendi.

Üsküdar'da Feci Kaza: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Güler'i kamyonun altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Hanife Güler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonun şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Üsküdar'da Feci Kaza: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da kamyonun altında kalan 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı

Avrasya Tüneli'nde kırmızı alarm! Giriş çıkışlar kapatıldı

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu hakkında tutuklama emri

 Narin'in sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş

Narin'in avucunda davanın seyrini değiştirebilecek delil
Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi

Fırat Sarı, kendi suç ortaklarını bakın nasıl dolandırmış
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Ah be teyzem, ah! Yeşil ışığı bekleseydin iyiymiş. Allah rahmet eylesin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnci Taneleri 23.bölüm tek parça full HD izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 21-22 Kasım Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 21-22 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak? Avrasya Tüneli'nde ne oldu, yangın mı var? Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü, kim öldürdü (Duisburg)? İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 21 Kasım İnci Taneleri 23. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi ne zaman kuruldu, anlaşma da kimlerin imzası var? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Kasım Gölbaşı, Çubuk, Haymana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.