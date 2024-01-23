Üsküdar'da Yasak Yerde Midye Avcılığı Yapan 3 Şüpheliye Cezai İşlem Uygulandı

Üsküdar'da yasak yerde midye avcılığı yapan 3 şüpheliye 78 bin 726 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da sahile yakın kesimde 3 şüphelinin yasak olarak midye avcılığı yaptığını tespit etti.

Yapılan incelemede, şüphelilerin 280 çuval içerisinde yaklaşık 6 ton midyeyi denizden çıkardıkları belirlendi.

Şüphelilere, Su Ürünleri Kanunu'nun, "yasak yerde midye avcılığı yapmak" suçundan toplam 78 bin 726 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen midyelerin, tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması adına denize döküldüğü bildirildi.